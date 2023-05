Piekło albo niebo. Iga Świątek w czwartek pozna swój los

W pełni zdrowa Iga Świątek byłaby murowaną faworytką do wygrania Rolanda Garrosa - przecież w Paryżu sensacyjnie triumfowała jesienią 2020 roku, a zgodnie z planem: dokładnie rok temu. Wtedy była już światową jedynką, kontynuowała serię kolejnych zwycięskich meczów, która - po finale z Coco Gauff - dobrnęła do 35. Teraz raszynianka w tak znakomitej dyspozycji nie jest, na dodatek ma dwie godne siebie rywalki, ale też całe grono przeciwniczek, które na mączce mogą okazać się bardzo groźne. I niekoniecznie muszą to być tenisistki z czołowej dziesiątki rankingu WTA.