"Ostrzeżenie" od Rybakiny dla Świątek i reszty stawki. Jasne słowa 23-latki

W niedzielę 28 maja wystartuje French Open, drugi w kalendarzu tenisowym turniej wielkoszlemowym. W zmaganiach pań głównymi kandydatkami do tytułu będą Iga Świątek, Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina , które zdominowały resztę stawki w sezonie 2023. Ta ostatnia nabiera pewności siebie na mączce ceglanej. Ostatnio triumfowała na niej w Rzymie. Na Rolandzie Garrosie najdalej doszła do ćwierćfinału (2021 r.).

W piątek wzięła udział w konferencji prasowej. Zrobiło to wielu zawodników, bo był to tzw. dzień medialny. Zawodniczka reprezentująca Kazachstan przyznała, że do rywalizacji na kortach ziemnych musi się przygotowywać w inny sposób niż do zmagań na trawie czy twardej nawierzchni. Wszystko jednak końcowo sprowadza się do aktualnej formy i dyspozycji dnia.