Iga Świątek rozpoczęła przygotowania do rywalizacji w Roland Garros 2023 i obrony tytułu wywalczonego przed rokiem. Do sieci trafiło już nagranie , na którym udokumentowano jej trening na korcie. Ten widok zrzucił kamień z serc kibiców, którzy martwili się o zdrowie Polki po tym, jak w meczu z Jeleną Rybakiną w turnieju WTA w Rzymie, doznała kontuzji i skreczowała.

Wszystko zależy od jej zdrowia. Z tego, co słyszałem, jej kontuzja uda nie była aż tak poważna. Jeśli jest w 100 procentach przygotowana, to będzie faworytką

O tym mało kto głośno mówi. Ojciec Radwańskich: "Czasem obie rywalki grają na środkach przeciwbólowych"

Zdaniem Roberta Radwańskiego zwłaszcza kontuzje mięśniowe są chlebem powszednim tenisistek i tenisistów grających na poziomie zawodowym. I nie jest to spowodowane jedynie tym, że w trakcie meczu trzeba przebiec wiele kilometrów za piłką. Chodzi też o to, że robi się to na twardym podłożu. Poza tym, jak tłumaczy ojciec sióstr Radwańskich, "dochodzą nagłe zwroty, gwałtowne przyspieszenia". To wszystko nie pozostaje bez wpływu na kondycję mięśni, stawów oraz kości