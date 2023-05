Tegoroczny Roland Garros rozpoczął się mocnym akcentem, bo w meczu Marii Sakkari z Karoliną Muchovą doszło do niespodzianki. Ósma zawodniczka światowego rankingu przegrała z Czeszką i pożegnała się z marzeniami o dobrym wyniku już po pierwszej rundzie.

Na podobną wpadkę nie pozwoliła sobie Aryna Sabalenka, która bez większych problemów poradziła sobie z Martą Kostiuk. Druga rakieta świata w kolejnej rundzie zmierzy się z Iryną Szymanowicz. Do drugiej rundy French Open awansowała także światowa "trójka", czyli Jessica Pegula, która ograła Danielle Collins.

Roland Garros 2023. Daria Kasatkina górą w pierwszym secie

Swój mecz w niedzielę rozegrała także inna zawodniczka czołowej dziesiątki zestawienia - Daria Kasatkina. Rosjanka trafiła w pierwszej rundzie na Jule Niemeier, a jej mecz z 72. tenisistką rankingu WTA miał nietypowy przebieg. Już w pierwszym gemie Niemka straciła podanie, by po chwili odpowiedzieć przełamaniem powrotnym.

W sumie w pierwszej partii zawodniczki traciły serwis aż sześciokrotnie, co dużo mówi o ich dyspozycji przy zagrywce oraz poziomie koncentracji - Niemeier popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, Kasatkina aż cztery. Ostatecznie górą była światowa "dziewiątka", która wygrała 6:3.

French Open 2023. Daria Kasatkina gra dalej

Druga partia również rozpoczęła się od przełamania - tym razem to Niemeier wygrała gema przy podaniu rywalki. Ta odpowiedziała pewnie wygranym gemem i dalej gra stała się bardziej wyrównana. Obie tenisistki ponownie straciły własne podanie, a następnie grały gem a gem, aż do czwartego serwisu Niemki - wówczas Rosjanka ponownie doprowadziła do przełamania i stanu 5:3.