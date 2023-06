Poniedziałkowy mecz Igi Świątek zakończył się przedwcześnie. Już po sześciu gemach z powodu choroby z dalszej rywalizacji zrezygnowała Łesia Curenko. To spotkanie było sześćdziesiątym wygranym na kortach ziemnych w karierze Polki. Potrzebowała do osiągnięcia tej liczby 69 starć, co jest trzecim najlepszym wynikiem na przestrzeni ostatnich 50 lat. Raszyniankę wyprzedzają tylko Monica Seles i Chris Evert.