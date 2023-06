Niesamowita okładka „L’Equipe”. Novak Djoković z ziemi na księżyc

W zaciętym tylko w pierwszym secie finale Djoković pokonał Norwego Caspera Ruuda 7:6 (1), 6:3, 7:5. Mecz trwał trzy godziny i 13 minut. Tenisista z Belgradu odniósł trzecie zwycięstwo w Paryżu, trzykrotnie triumfował w US Open, siedem razy w Wimbledonie, 10 w Australian Open. Ma 23 zwycięstwa w Wielkim Szlemie o jedno więcej niż Rafael Nadal. Hiszpan z powodu kontuzji nie mógł przystąpić do swojego ulubionego turnieju - Roland Garros.

Lot Djokovicia na księżyc

Tytuł jest nawiązaniem do wydanej w 1865 roku książki Julesa Verne’a. To znakomity i legendarny francuski autor kilkudziesięciu powieści m.in. takich jak: "Dwadzieścia tysięcy mil podmorskiej żeglugi", "Tajemnicza wyspa", "Dzieci kapitana Granta".

Najlepszy sportowiec w historii?

Serb tym zwycięstwem przypieczętował tytuł GOAT , czyli najwybitniejszego tenisisty w historii. Kiedy był na równi z Federerem, a ostatnio z Nadalem wciąż można było mieć wątpliwości. - Mówiono: "Tak, ale Federer to elegancja, Nadal ma 14 zwycięstw w Roland Garrosie". Ale po tym co zrobił teraz Djoković nie ma o czym mówić - powiedziała była francuska tenisistka, zwyciężczyni Wimbledonu, Marion Bartoli.

Obecnie pojawił się nowy wątek. - Od dwóch lat wiadomo, że to on jest GOAT, ale teraz trzeba rzucić na stół temat: "Czy to nie jest najlepszy sportowiec w historii?" - pyta się były tenisista Janko Tipsarević. - Bo on jest w tym miejscu, choć trudno powiedzieć, czy Michael Jordan jest lepszy niż Leo Messi, a Tom Brady lepszy niż Djoković - dodaje.