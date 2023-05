Nie podała ręki Sabalence, a to był dopiero początek. Kostiuk podsumowała ją wprost. "Nie szanuję"

Marta Kostiuk wprost: Nie szanuję Aryny Sabalenki

Swój punkt widzenia przedstawiła także Sabalenka, która stwierdziła, że rozumie takie, a nie inne zachowanie rywalki. "Wyobrażam sobie, jak podają nam rękę, a potem co się z nimi stanie od strony ukraińskiej. Rozumiem to. I rozumiem, że to nie jest taka osobista niechęć. Myślę, że prawdopodobnie nie... raczej nie. Myślę, że ona nie zasługuje na to, by opuścić kort w ten sposób" - móiwła. Zaznaczyła także, że jest przeciwko wojnie, ale nie czuje potrzeby, by mówić o tym na każdym kroku.