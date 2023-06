Mecz niewykorzystanych szans. Duet Polaka kończy przygodę z Roland Garros

Zieliński i Nys mieli kapitalną okazję na przełamanie już w pierwszym gemie tego spotkania, bo szybko wyszli na prowadzenie 40:0. Ostatecznie jednak ta sztuka im się nie udała, bo rywale wygrali pięć kolejnych punktów, nie pozwalając na odskoczenie w początkowej fazie tego meczu. Wyrównana walka trwała także w kolejnych gemach, bo choć oba duety skutecznie broniły serwisów, to musiały się przy tym solidnie napracować. Jeśli bowiem gem nie kończył się grą na przewagi, to tylko dwa razy przegrany duet nie miał po swojej stronie zapisanych przynajmniej "30". Co miłe, akurat takie dwa gemy padły łupem Nysa i Zielińskiego.