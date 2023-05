Legendarna tenisistka zapytana o Igę Świątek. Padły piękne słowa o Polce

Iga Świątek po raz drugi w karierze weźmie udział w turnieju Rolanda Garrosa jako liderka rankingu WTA. Polka zaliczana jest do grona faworytek, a przez niektórych uznawana jest za jedyną kandydatkę do triumfu. W ostatnim czasie wybitni tenisiści oraz eksperci w samych superlatywach wypowiadali się na temat raszynianki. Teraz do tego grona dołączyła również Roberta Vinci. W rozmowie z "Przeglądem Sportowym" legenda kobiecego tenisa powiedziała, co myśli o Polce.