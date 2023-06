Kuriozum w meczu Igi Świątek. Polka została "powalona". Jest szybka reakcja

Do kuriozalnej sytuacji doszło podczas trzeciego gema ćwierćfinału Rolanda Garrosa. Wówczas podczas wymiany pod siatką Cori "Coco" Gauff, nie mając wiele czasu do namysłu, uderzyła piłeczkę co sił w środek pola Igi Świątek. Pech chciał, że trafiła właśnie w polską tenisistkę, która poleciała do tyłu i upadła na plecy . Na szczęście... skończyło się tylko na brudnym stroju. Liderka światowego rankingu szybko wróciła do gry i wywalczyła awans do najlepszej czwórki wielkoszlemowego turnieju.