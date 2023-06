Co za błąd Pawluczenkowej. "Nieprawdopodobne"

Ta sytuacja jest dowodem na to, że w tenisie zawsze warto grać do końca i zachować czujność, dopóki piłka nie odbije się poza kortem. Zaskoczona takim obrotem spraw była nie tylko Pawluczenkowa , ale również komentatorzy Eurosportu relacjonujący to spotkanie.

- Co tu się właśnie wydarzyło? Proszę zobaczyć na mowę ciała, na posturę Anastajzji Pawluczenkowej - ona już szła po ręcznik, szła po kolejne piłki, nawet nie patrzyła na ten ślad, a piłka wylądowała w korcie . To jest punkt dla Elise Mertens - dodał zaskoczony komentator.

Po tej zaskakującej sytuacji w piątym gemie Elise Mertens prowadziła 40:0. Równie zdumiewające może wydawać się to, że ta gra ostatecznie padła łupem... Anastazji Pawluczenkowej. Rosjanka po tak bezsensowym błędzie wzięła się ostro do pracy, odrobiła straty i koniec końców wygrała drugiego seta, a następnie całe spotkanie. To właśnie ona jako pierwsza zakwalifikowała się do ćwierćfinału tegorocznego Rolanda Garrosa.