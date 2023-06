Kpi z zachowania Sabalenki. Prosto z mostu o jej specjalnym traktowaniu

Na ten mecz z niecierpliwością czekali kibice i dziennikarze. We wtorek (6.06) wiceliderka rankingu WTA, Aryna Sabalenka pokonała 6:4, 6:4, ulubienicę francuskiej publiczności, Elinę Switolinę. Białorusinka po ostatniej piłce znów znalazła się w centrum uwagi. Podeszła do siatki, by podziękować rywalce za grę. Kibice i eksperci uznali jednak jej zachowanie jako prowokację. Niespodziewanie też zawitała na konferencji prasowej i w końcu zajęła jasne stanowisko w sprawie wojny. Postawa 25-latki nie zrobiła wrażenia na Switolinie, która uważa, że tenisistka może liczyć na specjalne traktowanie przez organizatorów.