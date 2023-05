Koszmarna wpadka dotycząca Igi Świątek. Organizatorzy szybko usunęli post

Po kontuzji odniesionej w Rzymie Iga Świątek wróciła do treningów i szlifuje formę we Francji przed wielkoszlemowym Rolandem Garrosem. Liderka światowego rankingu będzie broniła tytułu na paryskich kortach, walcząc o swój trzeci triumf. Dlatego też organizatorzy wrzucili do sieci post ukazujący trening Polki na korcie zaznaczając, że 21-laka "wróciła na swoją ziemię". Sęk w tym, że zrobili to... przedstawiając naszą tenisistkę jako mężczyznę. Publikacja szybko została jednak usunięta.