Koncert Polki w pierwszym secie, później koszmar. Koniec marzeń w Paryżu

Dla Mai Chwalińskiej występ na kortach Rolanda Garrosa był wielką niewiadomą. Po wyleczeniu kontuzji kolana Polka grała już od ponad dwóch miesięcy, z krótką przerwą na leczenie przeziębienia, ale forma wciąż była daleka od zeszłorocznej. Dzięki zamrożonemu rankingowi mogła wystąpić w eliminacjach French Open , to samo czeka ją też na Wimbledonie, ale jakiekolwiek zwycięstwo można było traktować jako spory sukces. A tymczasem Chwalińska zaimponowała już swoją dyspozycją we wczorajszym meczu z jedną z faworytek całych kwalifikacji Lucrezią Stefanini, której oddała zaledwie trzy gemy , a dziś wcale nie było gorzej.

Roland Garros to dla Polki wielka niewiadoma. Dziś mocno zdenerwowała Rosjankę

Mądra gra Chwalińskiej. Pierwszy set był jej koncertem

Już w małym turnieju ITF w austriackim Feld am See widać było, że Chwalińska wraca powoli do dawnej formy - wytrzymuje dłuższe wymiany, potrafi zmieniać tempo akcji. Tak było i dziś, tylko już na wyższym poziomie. W szóstym gemie Timofiejewa prowadziła 40:0, była już pewna siebie. A jednak Polka nie oddała tego gema bez walki, podjęła rękawicę. Rosjankę irytowały zagrania Polki, która nie zamierzała już bronić się daleko za linią końcową. Slajsami z obu stron deprymowała nastolatkę z Rosji, a ta wyrzucała kolejne piłki za kort. Nie pomagały jej dropszoty, do których Chwalińska dobiegała już bez problemów. Polka wygrała pięć kolejnych akcji i po raz drugi przełamała Timofiejewą. A niedługo później, po 38 minut gry, Polka cieszyła się z wygrania seta 6:1.