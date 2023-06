Kolejny skandal w Rolandzie Garrosie. "Nowa drama w Paryżu"

Pojedynek między Holgerem Rune a Francisco Cerundolo przysporzył wielu emocji nie tylko z uwagi na to, że rozstrzygnął się dopiero po pięciu setach i czterech godzinach gry. W jego trakcie doszło do przedziwnej sytuacji, w której duński tenisista zyskał na błędzie sędziego i nie przyznał się do przekroczenia przepisów.