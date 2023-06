Kolejny popis lidera rankingu. Roland Garros panów nabiera rumieńców

Carlos Alcaraz pokonał Denisa Szapowałowa. Jest w czwartej rundzie Rolanda Garrosa

Jeśli 32. tenisista świata szukał dla siebie jakiejś iskierki nadziei na odwrócenie losów spotkania, na pewno nie znalazł jej na początku trzeciej odsłony starcia. Został przełamany do 30, co postawiło go całkowicie pod ścianą. Przy serwisie triumfatora ostatniego US Open nie był w stanie doprowadzić do choćby jednej równowagi, nie mówiąc już o braku break pointów.