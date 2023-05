Kolejna wpadka byłej światowej dwójki. Bolesna porażka w 1. rundzie. W rankingu wyprzedzi ją Polka

Anett Kontaveit 6 czerwca 2022 roku awansowała na drugie miejsce w rankingu WTA, jej najlepsze w karierze. Tuż po tym zaczęły się jednak jej spore problemy. Po zeszłorocznym Roland Garros rozstała się z trenerem Dmitrijem Tursunowem, z powodu jego kłopotów z przemieszczaniem się, spowodowanych rosyjskim obywatelstwem. W międzyczasie Estonka zmagała się z Covidem. W kolejnych szlemach odpadała w drugich rundach, na Wimbledonie lepsza okazła się Jule Niemeier, a na US Open kończąca karierę Serena Williams.

Roland Garros. Szybkie odpadnięcie Anett Kontaveit. W rankingu wyprzedzi ją Magdalena Fręch

Niewiele zmieniło się w obecnym sezonie. W czasie Australian Open odpadła w drugiej rundzie po trzysetowym boju z Magdą Linette, która jak doskonale pamiętamy dotarła na tym turnieju aż do półfinału. Następnie musiała się wycofać w trakcie rywalizacji w Abu Dhabi, czego powodem była kontuzja, która ostatecznie wykluczyła ją z gry na dwa miesiące. W efekcie bardzo mocno osunęła się w rankignu WTA, spadając aż do 8. dziesiątki.

Tegoroczny Roland Garros nie okazał się dla niej przełomem. Co prawda pierwszy set meczu pierwszej rundy z Bernardą Perą układał się dla niej do pewnego momentu bardzo dobrze, bo zdołała przełamać rywalkę i objąć prowadzenie 4:2, jednak Amerykanka zdołała odrobić straty i doprowadzić do tie-breaka. W nim Kontaveit zmarnowałą dwie piłki setowe i kompletnie rozpadła się w końcówce. Od stanu 6:4 przegrała cztery kolejne piłki i pierwszy set padł łupem Pery.