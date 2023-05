Kolejna sensacja w Roland Garros. Triumfatorka turnieju odpadła w pierwszej rundzie

Barbora Krejcikova zna smak triumfu we French Open, bo na kortach im. Rolanda Garrosa wygrała w 2021 roku. Ostatnie tygodnie w wykonaniu 13. zawodniczki światowego rankingu nie wskazywały jednak, by Czeszka mogła chociaż zbliżyć się do tego wyniku. Krejcikova turniej w Stuttgarcie zakończyła na drugiej rundzie, przegrywając z Aryną Sabalenką.