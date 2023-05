Kolejna 16-latka idzie w Paryżu jak burza. Oto przyszłość światowego tenisa

Gdy jesienią 2020 roku Iga Świątek sensacyjnie sięgała po swój pierwszy wielkoszlemowy tytuł w Paryżu, dziką kartę do turnieju juniorek dostała zaledwie 13-letnia Czeszka Brenda Fruhvirtová. Długo na kortach Rolanda Garrosa nie zabawiła - przegrała już pierwsze spotkanie ze starszą od siebie o cztery lata Darią Łopatecką. Ukrainka rok wcześniej, jako 16-latka, dotarła do 216. miejsca na liście WTA, co świadczyło o jej sporych możliwościach. Przejście z rywalizacji juniorskiej do seniorskiej nie poszło jednak po jej myśli. Dziś gra w małych turniejach ITF, jest w siódmej setce rankingu.