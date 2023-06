Kluczowa chwila dla Igi Świątek. Organizatorzy Rolanda Garrosa zdecydowali

To Białorusinka wejdzie w czwartek na kort jako pierwsza. Jej starcie z czeską tenisistką Karoliną Muchovą rozpocznie się nie wcześniej niż o godzinie 15.00. Wynik tego spotkania będzie niezwykle ważny dla Igi Świątek. Jeśli Aryna Sabalenka przegra, Polce wystarczy awans do wielkiego finału , by móc obronić pozycję liderki rankingu. Jeśli 25-latka z Mińska pokona Karolinę Muchovą, nasza reprezentantka będzie musiała obronić tytuł, by wciąż tytułować się "numerem jeden" w kobiecym tenisie.