Pierwszy gem nie zwiastował wielkich problemów dla Karoliny Pliskovej. Miała break pointa i choć go nie wykorzystała, mocno męczyła Sloane Stephens przy jej serwisie. Z każdym kolejnym momentem seta obniżała jednak poziom. Traciła podanie do 30, po dwóch równowagach oraz do 15. Nie miała zbyt wiele do powiedzenia także przy stronie returnującej, więc złożyło się to na porażkę 0:6 w zaledwie 33 minuty.