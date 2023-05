Kibice wygwizdali ją po meczu. Ukrainka komentuje. „Wstydźcie się”

W pierwszej rundzie turnieju Rolanda Garrosa doszło do bardzo ciekawego pojedynku. Na korcie zmierzyły się Marta Kostiuk i Aryna Sabalenka. Wiceliderka rankingu WTA nie dała szans niżej notowanej rywalce i bez problemu awansowała do drugiej rundy. Po skończonym meczu Ukrainka nie uścisnęła jednak ręki Białorusince, co spotkało się z niezadowoleniem ze strony kibiców. Doświadczona tenisistka w rozmowie z mediami skomentowała sytuację dość wymownie.