Kibice wybuczeli słynną Rosjankę. Wykonała jeden gest w stronę Ukrainki

Elina Switolina ewidentnie wraca do co coraz wyższej dyspozycji po przerwie, w trakcie której została mamą, rodząc swoją córkę - Nicolę. 28-latka awansowała w niedzielę do ćwierćfinału Rolanda Garrosa, ogrywając reprezentantkę Rosji - Darię Kasatkinę . Przed spotkaniem dziewiąta rakieta świata była stawiana w roli faworytki, lecz ostatecznie przegrała w dwóch setach.

Daria Kasatkina wygwizdana. Elina Switolina w ćwierćfinale Rolanda Garrosa