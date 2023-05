Kapitalny mecz Mai Chwalińskiej. Polka rozbiła wyżej notowaną rywalkę

Roland Garros. Maja Chwalińska walczy o awans do turnieju główengo

21-letnia tenisistka z Dąbrowy Górniczej w grze pojedynczej w tym sezonie występowała tylko w imprezach cyklu ITF i zaledwie dwa razy udało jej się wygrać pierwszy mecz. Było to w marcu w Řičanach niedawno w Feld am See, gdzie doszła aż do ćwierćfinału, który niestety musiał poddać walkowerem.