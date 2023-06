Mecz z Liu odbywał się dzień po 22. urodzinach Polki , która zresztą z tej okazji otrzymała niespodziankę od organizatorów. Przygotowali jej urodzinowy tort. Na prezent mogła liczyć także ze strony swojego sztabu, a po spotkaniu z Amerykanką w swoim stylu wzięła do ręki pisak i napisem na kamerze nawiązała nie tylko do swoich urodzin, ale jednocześnie do twórczości Taylor Swift, której jedna z piosenek nosi właśnie tytuł "22".