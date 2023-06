Naprawdę nie wiem, co się stało. Atmosfera, ludzie po prostu mnie napędzają we wszystkich meczach. To niewiarygodne. Po prostu starałam się walczyć i to zadziałało. Naprawdę nie wiem co się stało, jestem taka szczęśliwa. (...) Staram się po prostu grać swoje. Pracujemy nad tym i cieszę się, że poszło tak dobrze.

~ Karolina Muchova na gorąco po zwycięstwie nad Aryną Sabalenką w półfinale Rolanda Garrosa 2023.