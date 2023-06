Iga Świątek z tajemniczym napisem na koszulce. Zawodniczka wyjaśnia

Iga Świątek cała na biało i z tajemniczymi literami

Polka na kort wyszła klasycznie, cała na biało. Na koszulce miała nazwę sponsora, a także tajemnicze litery ON. To one wprawiły wielu kibiców w refleksję nad tym, co w zasadzie chce nimi przekazać Iga Świątek. On - mogło oznaczać jakąś ważną dla niej osobę płci męskiej, a nawet On mógł oznaczać odwołanie się do wiary i absolutu. Okazało się, że nic z tych rzeczy, a frapująca wielu zagadkę rozwiązała sama zawodniczka.