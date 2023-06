Iga Świątek wprost o decyzji organizatorów. Ekspert nie wytrzymał. "To absurdalne"

Iga Świątek - która broni tytułu na paryskich kortach - awansowała w czwartek do trzeciej rundy Rolanda Garrosa, ogrywając 6:4, 6:0 amerykańską tenisistką Claire Liu . Co ciekawe, dokładnie takim samym wynikiem zakończył się pierwszy mecz liderki światowego rankingu, w którym jej wyższość musiała uznać Hiszpanka - Cristina Bucsa .

Iga Świątek komentuje decyzję organizatorów Rolanda Garrosa. Wtóruje jej Mats Wilander

Oczywiście byłoby miło, gdybyśmy mieli wówczas również mecze kobiet, ale w tej kwestii sama nie pomagam, ponieważ zawsze proszę o przypisanie mnie do dziennej sesji. Dla mnie to dużo bardziej wygodnie, gdy mam po prostu normalny rytm dnia i nocy, a po części zatraciłam to po turnieju w Madrycie

Sprawę skomentował także były szwedzki tenisista, obecnie sprawdzający się w roli eksperta Mats Wilander. - To absurdalne, że mecze kobiet nie są rozgrywane w sesji wieczornej. To tak łatwy problem do rozwiązania. Wrzucasz francuską parę w mikście, gdzie grają krótsze mecze, nie rozgrywają trzech setów. Mam na myśli to, że trzeba dać im dodatkową godzinę rozrywki na wypadek, gdyby grała Iga Świątek - stwierdził Mats Wilander cytowany na łamach portalu Eurosportu.