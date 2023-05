Iga Świątek traci prowadzenie w rankingu WTA! Na razie tylko "wirtualnie"

Tenis. Ranking na żywo wprowadza duże zmiany w czołówce

Możliwych scenariuszy utraty przez Świątek numeru jeden jest kilka. Blisko 22-letnia Polka na pewno straci prowadzenie w rankingu, jeśli w Paryżu nie dojdzie co najmniej do ćwierćfinału. Natomiast jeśli Sabalenka dotrze do finału, to Świątek zachowa prowadzenie tylko w przypadku kolejnego triumfu na kortach Rolanda-Garrosa.