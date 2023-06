Iga Świątek świętuje awans do ćwierćfinału turnieju Roland Garros 2023 , choć - jak sama przyznała - okoliczności zwycięstwa nad Łęsią Curenko były dalekie od wymarzonych. Z powodu gorszej formy zdrowotnej Ukrainka poddała mecz . "Jestem zadowolona z tego, jak zagrałam. Choć oczywiście nie chciałabym zakończyć pojedynku w taki sposób" - mówiła Polka i dodała, że trzyma kciuki za powrót rywalki do zdrowia. Wcześniej podeszła do Curenko i objęła ją w geście współczucia i solidarności.

Internauci błyskawicznie zareagowali i przyłączyli się do życzeń. "Iga jest niesamowicie sympatycznym człowiekiem. Zawsze okazuje wszystkim miłość i szacunek" - podsumował postawę Polki jeden z kibiców. Ale nie zabrakło też nawiązywań do... rywalizacji Świątek z Aryną Sabalenką . Ich starcia budzą ogromne emocje. Zwłaszcza teraz, w kontekście walki o "jedynkę" rankingu WTA.

Iga Świątek awansowała do ćwierćfinału. Rywalka zasłabła w czasie meczu. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek na dobre straci pierwsze miejsce w rankingu WTA na rzecz Aryny Sabalenki? To prawdopodobny scenariusz

W ćwierćfinale zaplanowanym na środę 7 czerwca Świątek zmierzy się z Coco Gauff. Co ciekawe, obie panie już spotkały się na paryskim korcie. I to w zeszłorocznym, wygranym przez Polkę, finale. Iga zdaje się mieć patent na Amerykankę, bo z innych niedawnych starć też wychodziła zwycięsko. Co na to rywalka? "Iga nie bez powodu jest numerem jeden. Gra świetny tenis" - komplementowała.