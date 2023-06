Iga Świątek w przeszłości udowadniała, że świetnie czuje się na kortach im. Rolanda Garrosa i już dwukrotnie wygrywała French Open. Również w tym roku Polka jest poważną faworytką do triumfu, chociaż kontuzja odniesiona w Rzymie stawiała pod znakiem zapytania dyspozycję 22-latki. T a jednak wróciła do rywalizacji i już od początku turnieju udowadnia, że jest w dobrej formie.

Iga Świątek jak Rafael Nadal? A może Erling Haaland?

Iga Świątek podpadła kibicom. Polka w ogniu krytyki

Część z kibiców stwierdziła, że Świątek aż za bardzo stara się upodobnić do Nadala. "Nie próbuj być Nadalem. Mamy jednego i to wystarczy" - przekonywał jeden z kibiców. "To chora obsesja" - czytamy w kolejnym komentarzu.

Niektórym fanom nie spodobało się z kolei, że Polka rozgrzewała się przy Claire Liu, co odebrano jako brak szacunku do rywalki. "Ona jest taka irytująca. Nie mam nic do jej gry, ale zawsze 'próbuje wejść do głowy przeciwnikowi" - stwierdził jeden z komentujących. "Lekceważenie rywali. Wygląda jak mały łobuz na sterydach" - czytamy w kolejnym komentarzu. "Próbuje zastraszyć zawodniczki swoimi dziwnymi rytuałami? A może jest po prostu dziwna?" - z przekąsem dopytywał ktoś inny.