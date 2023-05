Iga Świątek przekazała kapitalną nowinę. Nie pozostawia żadnych złudzeń

Wszystko wskazuje na to, że Iga Świątek ma się dobrze na ostatniej prostej przed przystąpieniem do obrony tytułu na wielkoszlemowych kortach Rolanda Garrosa. Polska tenisistka jest już we Francji, o czym poinformowała, dodając w mediach społecznościowych zdjęcie z treningu. Od występu naszej zawodniczki w Paryżu zależy to, czy po zakończeniu turnieju wciąż będzie mogła cieszyć się fotelem liderki światowego rankingu. Aryna Sabalenka depcze jej po piętach.