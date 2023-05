Polka wróciła już jednak do treningów i we wtorek 30 maja zobaczymy ją w akcji. Liderka rankingu zagra w pierwszej rundzie Roland Garros z Cristiną Bucsą , a fani 21-latki mają nadzieję, że meczem z reprezentantką Hiszpanii raszynianka rozpocznie swój marsz po obronę tytułu mistrzyni French Open.

Iga Świątek w siedzibie Tecnifibre. Polka wyraźnie zaskoczona

Liderka rankingu WTA aktywnie spędza ostatnie dni przed starciem pierwszej rundy. Świątek w weekend razem ze współpracownikami świętowała urodziny swojego fizjoterapeuty, wychodząc na wspólną kolację do restauracji. 21-latka podczas pobytu w Paryżu pojawiła się także w siedzibie firmy Tecnifibre, które zajmuje się produkcją sprzętu do tenisa i squasha.

Jak poinformowała firma w mediach społecznościowych, Polka spotkała się z pracownikami Tecnifibre. Ci zresztą zgotowali jej gorące przyjęcie, co najwyraźniej zaskoczyło Świątek. Na nagraniu widać, jak tenisistka wchodzi do pomieszczenia, gdzie pracownicy firmy biją jej brawo, a wyraźnie zawstydzona zawodniczka łapie się za głowę.

I chociaż Polka nie zapomina o zobowiązaniach wynikających ze współprac, to od wtorku będzie koncentrowała się już wyłącznie na walce o obronę tytułu w Paryżu. Świątek ma o co walczyć, bo rywalizuje nie tylko o pieniądze i trofeum, ale przede wszystkim o obronę pozycji numer jeden na świecie. Goniąca ją Aryna Sabalenka została już nawet "wirtualną" liderką zestawienia i jeśli raszynianka nie dotrze co najmniej do ćwierćfinału turnieju, Białorusinka z pewnością zdetronizuje ją również w oficjalnym rankingu.