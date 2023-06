Iga Świątek jak Neo w "Matriksie". Genialne wyczucie Polki

Iga Świątek musiała awansować do ćwierćfinału Rolanda Garrosa 2023 by być minimalnie pewną tego, że Aryna Sabalenka nie będzie w stanie wyprzedzić jej w rankingu WTA i objąć pozycji liderki w owej klasyfikacji. Gdyby ten plan się nie powiódł, to... Białorusinka nie musiała by bowiem kiwać palcem, by stać się najlepszą rakietą świata.