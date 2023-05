Iga Świątek ciągle na czele rankingu WTA. W Paryżu musi się bronić

Podopieczna trenera Tomasza Wiktorowskiego do gry wróci przy okazji Rolanda Garrosa, który zaczyna się w niedzielę. W Paryżu będzie nie tylko broniła tytułu, ale również 2000 punktów rankingowych. Możliwych scenariuszy utraty przez Świątek numeru jeden jest kilka. Polka na pewno straci prowadzenie w rankingu, jeśli w Paryżu nie dojdzie co najmniej do ćwierćfinału. Natomiast jeśli Sabalenka dotrze do finału, to Świątek zachowa prowadzenie tylko w przypadku kolejnego triumfu na kortach Rolanda-Garrosa.