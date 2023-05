Ostatnie tygodnie wymagają od Igi Świątek pełnego zaangażowania, bo jeśli akurat nie grała w jakimś turnieju, to musiała zadbać o zdrowie, by móc zagrać w kolejnym. Mowa oczywiście o sytuacji po rywalizacji w Rzymie, kiedy Polka z powodu kontuzji musiała przedwcześnie zakończyć mecz z Jeleną Rybakiną. To postawiło pod znakiem zapytania możliwość występu w jej teoretycznie najbardziej lubianym turnieju wielkoszlemowym, Roland Garros.

Iga Świątek doświadczyła sporego hejtu po skreczu w meczu z Jeleną Rybakiną / KARIM SAHIBAFP / AFP

Roland Garros. Iga Świątek będzie chroniona przez aplikację do zwalczania hejtu

Na szczęście okazuje się, że ze zdrowiem światowej jedynki jest na tyle dobrze, by była ona w stanie podjąć rywalizację w Paryżu. Do turnieju podejdzie z pomocą nowej technologii, której zadaniem będzie zapewnienie jej odpowiedniej ochrony przez cały turniej. Chodzi o program "Bodyguard", jednak jej założeniem nie jest obecność postawnego ochroniarza chodzącego krok w krok za Świątek. To aplikacja, która ma chronić przed internetowym hejtem. W rozmowie ze Sport.pl opowiada o niej psycholog tenisistki, Daria Abramowicz.

Niestety, taki firewall jest wręcz konieczny. Wszyscy sportowcy go potrzebują. Iga też. Dlatego wchodzimy do programu - niech pomoże na tyle, na ile będzie mógł pomóc ~ zaczęła

Sztuczna inteligencja błyskawicznie ma wyłapywać obraźliwe wpisy za pomocą słów-kluczy i sprawiać, by nie dotarły one do adresata. Co prawda program nie obsługuje jeszcze języka polskiego, ale mimo tego Świątek i jej sztab postanowili skorzystać z jego usług. Jednym z argumentów była sytuacja po niedawnym meczu z Jeleną Rybakiną w ramach ćwierćfinału turnieju w Rzymie.

Daria Abramowicz, psycholog Igi Świątek / Adam Jankowski/REPORTER / East News

"Najbardziej rażące i naruszające osobiste granice są chyba sugestie, że Iga udaje kontuzje. Sporo było też takich treści po meczu z Rybakiną w Rzymie, że to na pewno nie była kontuzja, tylko, że to to był na pewno atak paniki. Nie do przyjęcia są takie niby diagnostyczne treści. Tego rodzaju komentarze są absolutnie krzywdzące i bardzo mocno wpływają na każdego, kto ich doświadcza. Kropka. Albo jeszcze jedno - wyobrażam sobie, że pod naszą rozmową pojawiają się komentarze, że jeśli na Igę coś takiego wpływa, to znaczy, że jest słaba. [...] Nie, nie jest słaba. Każdy, kto otrzymywałby takie treści, byłby nimi dotknięty. Absolutną niemożliwością jest być z teflonu, od którego wszystko się odbija" - mówi Daria Abramowicz.

Zdaniem Abramowicz jest to krok w dobrą stronę, który powinien otworzyć szerszą dyskusję w temacie internetowego hejtu, który do tej pory, zwłaszcza w kontekście tenisa, był przypisywany głównie osobom biorącym udział w zakładach bukmacherskich. "Rozpoczyna się więc edukacja społeczna, a to jest wielka wartość programu. Mam nadzieję, że za ITF i za organizatorami Roland Garros tą ścieżką podążą również organizatorzy innych turniejów wielkoszlemowych oraz organizacje tenisa kobiet i tenisa mężczyzn, a w przyszłości zrobią to również inne turnieje. Wierzę, że z czasem powstanie platforma edukacyjna" - dodaje.

Iga Świątek w czasie Roland Garros będzie korzystać z pomocy programu zwalczającego internetowy hejt / AFP

Iga Świątek / AFP