Hitowa przemowa Djokovicia po finale. "Wiem, że mówię za dużo, ale..."

Serbski mistrz wycisnął z siebie jednak o wiele więcej. Swoimi słowami dał do zrozumienia, jak podniosła i wzruszająca jest dla niego ta chwila. Jego wypowiedzi mówią w tym przypadku same za siebie. Djoković mógł zaimponować francuskie publiczności również tym, że pierwszą część przemowy wygłosił w jej języku .

Novak Djoković zaczął po francusku. Tym zaimponował publiczności

Mistrz docenił swojego rywala - Caspera Ruuda

W dalszej części Serb zwrócił się bezpośrednio do swojego rywala. Zdradził, że to właśnie Casper Ruud jest tenisistą, za którego trzyma kciuki pod warunkiem, że nie jest jego rywalem .

- To nie jest przypadek, że kibice Cię uwielbiają, mają ku temu powody. To było dla mnie ważne, aby sięgnąć po ten tytuł po walce z kimś, kto wyznaje wspaniałe wartości, które ja również podzielam. Przykro mi, że pokonałem Cię tak dotkliwie, ale przed Tobą wielka kariera. Od wielu lat jesteś jednym z najrówniej grających tenisistów świata. Cieszę się z twoich zwycięstw, chyba że grasz przeciwko mnie. Jeśli odpadnę z turnieju wielkoszlemowego, będę trzymał kciuki za Twoje zwycięstwo - zadeklarował mistrz.

Ważne słowa Djokovicia do najbliższych i... najmłodszych

W przemowie Novaka Djokovicia nie mogło zabraknąć również słów skierowanych do jego najbliższych osób. - Nie wiem co mam wam powiedzieć. Sami wiecie, przez co przeszliśmy. Wiecie, że potrafię być bardzo nieznośny na co dzień. Nikt nie wie, ile musieliście wycierpieć przez ostatnie tygodnie. Dziękuję, że jesteście ze mną i we mnie wierzycie - powiedział Serb.