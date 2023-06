Gwiazda poza Rolandem Garrosem. Kluczowa wieść dla Świątek, wielka zmiana

Kazaszka Jelena Rybakina niespodziewanie wycofała się z gry na Rolandzie Garrosie 2023 - na oficjalnej konferencji prasowej jako powód podała ona problemy zdrowotne, które objawiały się m.in. walką z gorączką. Sportsmenka wskazała ponadto, że być może zaraziła się koronawirusem. Co by jej jednak nie dolegało - odpadnięcie tak mocnej zawodniczki to kluczowa informacja dla innych uczestniczek turnieju, w tym Igi Świątek, która mogła spotkać się z 23-latką na korcie zaraz przed potencjalnym finałem zmagań.