Wszyscy czekali na to, co wydarzy się tuż po ostatniej wymianie. Paryska publiczność częściowo wygwizdała Kostiuk, która pożegnała się tylko z sędzią i wróciła do swojej ławki. "Szczerze mówiąc, ci ludzie powinni się wstydzić. Chciałabym wiedzieć, jak ci kibice zareagują na takie zachowanie za dziesięć lat, kiedy wojna się zakończy. Myślę, że oni też będą zdawać sobie sprawę z tego, co zrobili" - powiedziała na konferencji prasowej.