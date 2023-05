Aryna Sabalenka przed meczem z Ukrainką: "Sport nie powinien zajmować się polityką"

Białorusinka dzięki French Open może także zostać nową liderką rankingu WTA. Stanie się to przy kilku wariantach rozwoju wydarzeń. W pierwszym nie musi w zasadzie nic robić - awansuje automatycznie, jeśli Świątek nie dotrze nawet do ćwierćfinałów. Jeśli zaś Sabalenka przedrze się sama do półfinałów, to Polka musi co najmniej osiągnąć poziom finału by się wybronić. Gdyby zaś doszło do meczu o trofeum między obiema paniami, to oczywiście zwyciężczyni "weźmie wszystko".