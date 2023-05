Gdyby to wygrała, pewnie byłby "skandal". Rodaczka nie zatrzymała Sabalenki

French Open 2023. Mniej znana Białorusinka podjęła walkę. Zaskakująca końcówka pierwszego seta

Tyle że Szymanowicz mocno zaskoczyła na początku spotkania - nie bała się znakomitej rodaczki, dobrze serwowała. Jedna i druga wygrywały pewnie swoje gemy serwisowe, aż do stanu 3:2 dla Sabalenki. Ta imponowała serwisem, a jeśli Szymonowicz była w stanie odegrać returnem piłkę w kort, to zaraz dostawała drugi cios z forhendu. Pytanie brzmiało tak: jak długo starsza z Białorusinek jest w stanie stawiać opór?

Po raz pierwszy została przełamana w szóstym gemie i wtedy wydawało się, że Sabalenka ma już sytuację pod kontrolą. Tyle że po chwili to ona musiała zmagać się z wiatrem przy serwisie i... została odłamana!

Szymanowicz doprowadziła do wyniku 4:4, później 5:5 i miała szansę na tie-breaka. Tym razem to jej przeszkadzał wiatr w najdłuższym gemie spotkania. Sama miała sześć szans na doprowadzenie do decydującej rozgrywki, nie wykorzystała żadnej. Sabalenka zaś trzecią piłkę setową w końcu zamieniła na punkt i wygrała 7:5.