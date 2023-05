Głównymi faworytkami do triumfu w tegorocznym Roland Garros są Iga Świątek, Aryna Sabalenka oraz Jelena Rybakina, czyli zawodniczki, które w minionych miesiącach królują na światowych kortach . Ochotę na zawojowanie French Open ma także przedstawicielka gospodarzy imprezy Caroline Garcia , która dwukrotnie wygrywała w Paryżu - w 2016 i 2022 roku.

Roland Garros. Caroline Garcia miała problemy

W drugim secie byliśmy świadkami tylko jednego przełamania - to Garcia w trzecim gemie straciła podanie i do końca partii nie była w stanie odpowiedzieć przełamaniem powrotnym. Wprawdzie po drodze popisała się trzema asami serwisowymi, ale w kluczowych momentach nie była w stanie zaakcentować swojej przewagi, nie wykorzystując dwóch breakpointów w szóstym gemie. Xiyu Wang wygrała 6:4 i doprowadziła do wyrównania stanu meczu.