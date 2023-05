Ekspert brutalnie szczery ws. Igi Świątek. "To zostawia ślad w głowie"

Iga Światek myślami jest już przed pierwszym meczem we Francji. Nasza najlepsza tenisistka w czwartek poznała potencjalne rywalki w prestiżowym turnieju. 21-letnia zawodniczka rywalizację rozpocznie od starcia z 25-letnią Cristiną Bucsą.

"Potrzebuję na pewno kilku dni odpoczynku. Bilety do Paryża rezerwujemy, więc... trzymajcie kciuki. Mam nadzieję - do zobaczenia niedługo" - napisała na Twitterze utytułowana zawodniczka.

Razynianka mimo ostatnich problemów zdrowotnych, wciąż jest na ustach zagranicznych dziennikarzy. Ich zdaniem, Idze mogą zagrozić we Francji jedynie Aryna Sabalenka i wspomniana wcześniej Jelena Rybakina . W podobnym tonie wypowiedział się ostatnio dwukrotny finalista Rolanda Garrosa.

Ekspert bez ogródek o Idze Świątek. Wspomina krecz Polki w Rzymie

"Dużo zależy od tego, jak szybko Iga dojdzie do siebie po kontuzji, jakiej doznała we Włoszech. Fizycznie i psychicznie, bo to zawsze zostawia jakiś ślad w głowie" - wyznał Alex Corretja.