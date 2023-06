Eksperci radzą Muchovej, jak pokonać Świątek. Jest pewien sposób

Polka po raz trzeci dotarła do finału turnieju na kortach Rolanda Garrosa. I zrobiła to w wielkim stylu, bo sześć rywalek pokonała bez straty seta, a jedynie w półfinale blisko wygrania partii była Beatriz Haddad Maia . Świątek stanie przed szansą, by obronić tytuł i triumfować w Paryżu po raz trzeci w karierze. Dzięki wygranej umocni się na pierwszym miejscu w rankingu WTA.

Muchova powinna wzorować się na Barty

Troje obecnych ekspertów telewizyjnych i byłych świetnych tenisistów - Mats Wilander, Barbara Schett i Alex Corretja radzą, co powinna zrobić Muchova, by mieć szanse na pokonanie Świątek. - Ten turniej to zupełnie inna historia niż rok temu. Wtedy nie było szans, by pokonać Igę. Teraz różnica jest duża - uważa Szwed. - Muchova musi wybić Igę z rytmu. Nie wiem, czy jest w stanie zrobić to siłą jak Rybakina, ale może to zrobić innymi uderzeniami. Kiedy widzisz, że Świątek przegrywa z niektórymi zawodniczkami, musisz zacząć myśleć, ze też jesteś w stanie.