Iga Świątek wygrywała Roland Garros dwukrotnie - w 2020 oraz 2022 roku, co jest najlepszym dowodem na to, że Polka świetnie czuje się na paryskich kortach. Również teraz Polka jest jedną z głównych faworytek do wygrania imprezy i wydaje się, że w walce o tytuł mogą jej przeszkodzić jedynie Aryna Sabalenka i Jelena Rybakina.