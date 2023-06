Dramat Hurkacza podczas meczu. Przyznał bez ogródek, było tylko gorzej

Na Rolandzie Garrosie zaczęło się od tego typy pojedynku z Belgiem Davidem Goffinem. Następnie powtórka nastąpiła w starciu z Holendrem Tallonem Griekspoorem, aż w końcu doszło do sportowej konfrontacji z reprezentantem Peru Juanem Pablem Varillasem.

Tutaj już fortuna przestała sprzyjać "Hubiemu" - po morderczym boju, trwającym, bagatela, trzy godziny i czterdzieści pięć minut, musiał on uznać wyższość oponenta, który zatriumfował 3:6, 6:3, 7:6 (7-3), 4:6, 6:2 . Tutaj jednak warto nadmienić że... nasz zawodnik przez sporą część spotkania walczył z kontuzją.

Associated Press / © 2023 Associated Press

Roland Garros: Carlos Alcaraz - Denis Shapovalov. SKRÓT. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Roland Garros 2023. Hubert Hurkacz wprost: Na początku meczu doznałem urazu

"Kort był dość śliski w porównaniu z innymi. Już na początku meczu zrobiłem zły ślizg i naciągnąłem trochę przywodziciela. Tak naprawdę z czasem było tylko gorzej. Trzeba grać z tym, co się ma. Walczyłem, jak mogłem. Na tyle ile mogłem, starałem się od tego odciąć" - powiedział gracz w trakcie spotkania z dziennikarzami z ojczyzny, w tym z Dominikiem Senkowskim z portalu Sport.pl.

Roland Garros 2023. Hurkacz odpadł, w walce wciąż jest Świątek

Roland Garros tymczasem potrwa jeszcze do 11 czerwca. Brak awansu Huberta Hurkacza boli tym bardziej, że w przypadku ogrania Peruwiańczyka zmierzyłby się on w czwartej rundzie z nikim innym jak... Novakiem Djokoviciem, a to z miejsca oznaczałoby ogrom emocji.