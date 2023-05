Wszyscy polscy sympatycy tenisa mieli wielkie nadzieje na to, że Iga Świątek kolejny raz obroni swój tytuł podczas zawodów Italian Open w Rzymie - niestety nasza tenisistka odpadła z całej imprezy już w ćwierćfinale, natomiast doszło do tego w nietypowych, dramatycznych okolicznościach.

Podczas meczu z Jeleną Rybakiną Świątek bowiem nabawiła się kontuzji uda i mimo najszczerszych chęci nie była w stanie dokończyć potyczki z Kazaszką. To zdarzenie zaś postawiło pod znakiem zapytania występ 21-latki na wielkoszlemowym Rolandzie Garrosie ...

AP / © 2023 Associated Press

Rybakina o kreczu Igi Świątek: Nie spodziewałem się takiego zakończenia meczu. WIDEO / AP / © 2023 Associated Press

Iga Świątek w wytężonym treningu przed Rolandem Garrosem. Wielka ulga dla fanów

Na szczęście wygląda na to, że sprawa zmierza definitywnie ku pozytywnemu rozwiązaniu, bowiem raszynianka już jakiś czas temu powróciła do standardowych treningów, a teraz do tego wszystkiego w mediach społecznościowych pojawiło się takie nagranie: