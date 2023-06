Djoković zdradził, co powiedział Alcarazowi przy siatce. Niebywały przekaz

Associated Press / © 2023 Associated Press

Iga Świątek awansowała do finału Roland Garrosa! SKRÓT MECZU. WIDEO / Associated Press / © 2023 Associated Press

Roland Garros 2023. Djoković: Alcaraz to świetny człowiek, zasłużył na wsparcie kibiców

"Powiedziałem mu przy siatce, że jest na tyle młody i dobry, że wygra ten turniej jeszcze nie raz. To świetny zawodnik, świetny gość, zasługuje na to wsparcie, które dostawał od trybun. Spotkała go trudna sytuacja, bo do końca mierzył się z myślami, czy zejść z kortu, czy dograć to do końca" - oświadczył "Nole".