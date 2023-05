Djoković zabrał głos ws. końca kariery. Niepokojące słowa. "Jestem szczery"

W sezonie 2023 pozostały do rozegrania trzy turnieje wielkoszlemowe - po trwającym Rolandzie Garrosie będzie jeszcze oczywiście Wimbledon i US Open. Pewne jest już, że w żadnych z tych zawodów kibice nie zobaczą Rafaela Nadala. Hiszpan niedawno poinformował na konferencji prasowej, że jego ciało musi odpocząć, by odpowiednio przygotować się do roku 2024, który ma być jego ostatnim w profesjonalnej karierze.