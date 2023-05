Djoković rozpętał burzę. Chodzi o polityczny gest, nawiązano do Ukrainy

"Ta sytuacja z ukraińskimi zawodnikami pokazuje tylko, że przekręcacie swoje wypowiedzi tak, jakby to Ukraińcy was nienawidzili, ale nie mówią, że was nienawidzą. Jedyne, co chcą od ciebie wiedzieć, to to, że albo potępiasz wojnę, albo ją popierasz. To jedyna rzecz, którą chcą usłyszeć ukraińscy tenisiści. Unikasz tego pytania jak ognia" - powiedziała przedstawicielka mediów.